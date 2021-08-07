Пенсионерка из Ижевска отправила мошенникам более миллиона рублей

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В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, 73-летняя пенсионерка перевела злоумышленникам более миллиона рублей.

«Заявительница пояснила, что ей позвонила неизвестная, представилась сотрудником банка. В ходе телефонных разговоров под предлогом защиты от незаконной транзакции звонившая убедила заявительницу перевести все имеющиеся на счетах денежные средства на так называемые «безопасные счета». Женщина не стала перезванивать в банк по номеру «горячей линии», чтобы убедиться в достоверности полученной информации, а под диктовку мошенницы перевела 1 000 490 рублей на указанные ей счета, которые впоследствии оказались номерами мобильных телефонов», - говорится в сообщении.

После перевода денег женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ведомство напоминает гражданам, что в банках есть вся необходимая информация для проведения любых операций с картами и счетами. Поэтому всякий, кто требует у вас данные карт и счетов, пин-коды или пароли из смс-сообщений, является мошенником. Если вы стали жертвой аналогичного преступления - сообщите по тел. 02 (со всех мобильных – 102) либо в ближайший отдел полиции.

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