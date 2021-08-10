Как снег: фотографии самых белых участников конкурса «Самый красивый котенок Ижевска»

Котенок Семен. Фото: предоставлено участником конкурса

«Комсомолка» проводит конкурс «Самый красивый котенок Ижевска». Участники уже вовсю присылают фотографии своих питомцев. Отправляйте кадры и вы! Заявки принимаем до 14 августа, вы еще можете успеть. А пока мы решили отдельно полюбоваться на белых котят — поумиляйтесь и вы.

Котенок Купер. Фото: предоставлено участником конкурса

Кстати, конкурс мы проводим с нашим партнером — сетью зоомагазинов «Кормомаркет». Это сеть зоомагазинов с заботой о животных. Здесь собраны эксклюзивные товары со всего мира: из России, Америки, Европы, Азии, Австралии. В таком разнообразии продукции вы точно найдете то, что подойдет именно вашему питомцу.

Купить продукцию можно онлайн и в магазинах. Больше информации:

— на сайте;

— в группе «ВКонтакте»;

— в Instagram.

Котенок Лунтик не совсем белый, но мы не могли не включить его в подборку. Фото: предоставлено участником конкурса

Напоминаем, что победители разделят между собой 14 кг корма супер-премиум класса Husse для котят, а также получат игрушки. Каждый участник получит комплимент от партнера. Для этого нужно будет просто прийти в магазин «Кормомаркет» по адресу: ул. М. Горького, 164. Полные условия участия в конкурсе можно прочитать по ссылке.

Котенок Ричард. Фото: предоставлено участником конкурса

Для участия в конкурсе отправляйте фото вашего котенка, ФИО и номер телефона владельца либо на электронную почту kp@mgcentr.ru, либо в нашу группу «ВКонтакте». Принимаются заявки от владельцев котят до года.

Этого красавца нам представили как Феликса Котовского. Фото: предоставлено участником конкурса

Мы ждем фото ваших питомцев до 14 августа. 18 августа начнется голосование, а 30 августа мы объявим победителей. Следите за новостями на нашем сайте.

Кошечка Снежка. Фото: предоставлено участником конкурса

Реклама. ООО "Кормомаркет Трейд" 426072, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 40 лет Победы, дом 110а ИНН 1831183700