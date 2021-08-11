11 августа в Ижевске ожидается +24 градуса

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 11 августа.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит +23…+24°С. Ожидается переменная облачность, дождей не предвидится.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 755 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 5.
Желаем вам отличной среды!
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