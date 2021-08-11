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Общество11 августа 2021 4:53

11 августа в Ижевске ожидается +24 градуса

Рассказываем о погоде на день
Инга Коган
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 11 августа.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит +23…+24°С. Ожидается переменная облачность, дождей не предвидится.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 755 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 5.

Желаем вам отличной среды!

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