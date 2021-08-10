Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 августа 2021 15:31

371 случай заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии среди вакцинированных

Тяжелых случаев не зафиксировано
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Среди вакцинированных в Удмуртии зарегистрировали 371 случай заболевания коронавирусом. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, все привитые заболевшие перенесли ковид в легкой форме.

«Из числа зарегистрированных случаев 293 факта заболевания произошло после вакцинации «ГамКовидВак» (Спутник V), 76 случаев – после вакцинации «ЭпивакКороной» и еще 2 случая – после вакцинации вакциной «КовиВак», — говорится в сообщении ведомства. Важно учитывать, что «Спутником» привилось большинство получивших вакцину жителей Удмуртии.

По состоянию на утро 10 августа вакцинированы 314 014 жителей Удмуртии. Из них 228 758 прошли через оба этапа вакцинации. 2153 человека получили вакцину «Спутник Лайт», состоящую из 1 компонента.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Более половины неурожайных площадей пришлись на три района Удмуртии

Почему в Удмуртии выросла смертность от коронавируса и какие ограничения вводятся в связи с этим?