371 случай заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии среди вакцинированных

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Среди вакцинированных в Удмуртии зарегистрировали 371 случай заболевания коронавирусом. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, все привитые заболевшие перенесли ковид в легкой форме.

«Из числа зарегистрированных случаев 293 факта заболевания произошло после вакцинации «ГамКовидВак» (Спутник V), 76 случаев – после вакцинации «ЭпивакКороной» и еще 2 случая – после вакцинации вакциной «КовиВак», — говорится в сообщении ведомства. Важно учитывать, что «Спутником» привилось большинство получивших вакцину жителей Удмуртии.

По состоянию на утро 10 августа вакцинированы 314 014 жителей Удмуртии. Из них 228 758 прошли через оба этапа вакцинации. 2153 человека получили вакцину «Спутник Лайт», состоящую из 1 компонента.

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