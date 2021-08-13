Жителя Ижевска осудили за ложное сообщение о минировании аэропорта

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В столице Удмуртии осудили 49-летнего местного жителя за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона, 30 марта 2021 года пьяный мужчина решил похулиганить и позвонил на номер «103», сообщив о намерении заминировать аэропорт.

«На место происшествия был организован выезд следственно-оперативной группы Ижевского ЛО МВД России на транспорте с привлечением сил и средств отдела МВД России по Завьяловскому району, ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике, Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, АУЗ УР «Станция скорой медицинской помощи М3 УР», администрации муниципального образования «Завьяловский район» и АО «Ижавиа», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что все эти службы были подняты зря – никакого взрывного устройства в аэропорту не обнаружили. Подсудимый нарушил общественный порядок и отвлек органы и спецслужбы от их функциональных обязанностей.

На суде мужчина полностью признал свою вину. С учетом смягчающих (явка с повинной, активное содействие следствию, признание вины и раскаяние в содеянном) и отягчающих (состояние опьянения) обстоятельств его осудили на три года условно с испытательным сроком три года.

«Судом удовлетворены гражданские иски Ижевского ЛО МВД России на транспорте, ОМВД России по Завьяловскому району, ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, Управления Росгвардии по Удмуртской Республике, в счёт возмещения материального ущерба с подсудимого взысканы денежные средства в размере 15 423 рубля. Вопрос о размере возмещения гражданского иска АО «Ижавиа» передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», - сообщает пресс-служба

Приговор вступил в законную силу.

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