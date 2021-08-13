Видео: в ДТП в Удмуртии пострадали женщина и 4-летняя девочка

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

12 августа на 13-м километре дороги «Малая Пурга – Кечево» в Малопургинском районе Удмуртии произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 15:00 41-летняя водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением, машина вылетела в кювет.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» получила травмы, пассажир – четырехлетняя девочка поучила травмы и была госпитализирована», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозке детей водитель должен быть особенно аккуратным и четко соблюдать правила дорожного движения. Особенно важно контролировать скоростной режим, избегать опасных маневров, учитывать погодные изменения и состояние дорожного полотна.

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