20-летний водитель без прав опрокинул машину в Ижевске

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня, 14 августа, около 6 часов утра в Ижевске произошло ДТП с переворотом автомобиля. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, напротив дома №16 20-летний водитель «Субару» не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, после чего машина опрокинулась на крышу.

Водитель получил травмы и госпитализирован. Отмечается, что у него не было водительских прав.

Машина помещена на спецстоянку. Проводится расследование.

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