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Общество15 августа 2021 8:09

Погода в Ижевске 15 августа: ясно и до +27 градусов

Рассказываем о погоде на день
Наталья Сорокина
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Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 августа, воскресенье. «Комсомолка» расскажет вам прогноз погоды на день.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем температура поднимется до +27 градусов. Будет малооблачно, а к вечеру небо прояснится. В первой половине дня ветер юго-западный в порывами до 1,3 м/с. Во второй половине дня ветер переменится на юго-восточный.

Магнитное поле спокойное.

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