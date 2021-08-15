Погода в Ижевске 15 августа: ясно и до +27 градусов

Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 августа, воскресенье. «Комсомолка» расскажет вам прогноз погоды на день.
По данным сервиса Яндекс.Погода, днем температура поднимется до +27 градусов. Будет малооблачно, а к вечеру небо прояснится. В первой половине дня ветер юго-западный в порывами до 1,3 м/с. Во второй половине дня ветер переменится на юго-восточный.
Магнитное поле спокойное.
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