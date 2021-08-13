Медовый спас в Ижевске: традиции и особенности празднования

Фото: архив КП

В прямом эфире радио «Комсомольская Правда-Ижевск» поговорили с главным научным сотрудником УдмФИЦ УрО РАН Лидией Колбиной, священником и руководителем миссионерского отдела Ижевской Епархии Отцом Дмитрием и зав. сектором просветительской работы музея «Лудорвай» Еленой Келаревой о традиции празднования Медового спаса на Руси, а также обсудили, для чего освящают мед и как отметят праздник в Ижевске.

Подробнее - в нашем подкасте.

Напомним, что «Комсомолка» проводит конкурс «Самый красивый котенок Ижевска». Если у вас есть питомец в возрасте до года, участвуйте и выигрывайте призы. Присылайте фото своего котенка на kp@mgcentr.ru или в группу «ВКонтакте». Подробные правила участия в конкурсе можно прочитать здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Мой муж – ходячий тестостерон!»: ижевчанка вышла замуж за итальянца

Александр Бречалов: «Очень не хочу вводить новые ограничительные меры»