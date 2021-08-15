Гороскоп на 16 августа для ижевчан: Тельцам стоит начать ремонт, а Козерогам лучше провести день с родными

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ОВЕН

Приятный день, но возможны незапланированные расходы. Уделите время себе и своему отдыху.

ТЕЛЕЦ

Благоприятный день, чтобы начать ремонт или вложиться в недвижимость.

БЛИЗНЕЦЫ

День, когда вы сможете вернуться к старым мечтам и идеям. Начинайте действовать, для начала продумайте подробный план для их реализации.

РАК

Отличный день, чтобы начать откладывать на крупную покупку мечты. Вероятные небольшие денежные поступления.

ЛЕВ

День обещает быть напряженным. Тем не менее, вы постараетесь реализовать все, что задумали.

ДЕВА

Хороший день, чтобы заключать сделки и совершать покупки. А еще хороший день для новых знакомств.

ВЕСЫ

Займитесь домом. Устройте генеральную уборку, купите мебель для создания домашнего уюта.

СКОРПИОН

У вас появится отличный шанс решить рабочие вопросы и укрепить свои позиции в коллективе.

СТРЕЛЕЦ

Начинайте новые дела, реализовывайте все, о чем задумали. Не откладывайте планы в долгий ящик.

КОЗЕРОГ

Будьте внимательны, чтобы не совершить ошибок и не подписывайте в этот день серьезных документов. Проведите день с близкими.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня возможно вам придут хорошие новости издалека и приятные сюрпризы.

РЫБЫ

Близкие могут нуждаться в вашей помощи. Помогите им, решите возникшие бытовые проблемы.

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