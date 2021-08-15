Команда Удмуртии победила во Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта

Фото: пресс-служба Главы и Правительства УР
Объявлены победители Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта. Сборная команда Удмуртии стала лидером в общекомандном зачете среди субъектов России. Серебро у участников из Москвы, бронзу завоевала сборная Дагестана.
Победителями в группе среди регионов с населением свыше 1,3 млн человек стали:
1 место – Удмуртская Республика.
2 место – Москва.
3 место – Республика Дагестан.
В группе среди регионов с населением до 1,3 млн человек:
1 место – Ульяновская область.
2 место – Тверская область.
3 место – Кировская область.
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