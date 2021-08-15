Группа школьников, эвакуированных на Кубани, возвращается в Ижевск

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Школьников из Ижевска пришлось эвакуировать из лагеря на Азовском море. Причина – бушующая непогода в Краснодарском крае.

Группу из 32 детей и трех сопровождающих от Дворца детского (юношеского) творчества разместили в школе в 30 километрах от лагеря. Для них там созданы все условия, оповестили родителей, организовали горячее питание.

Уже сегодня группа на поезде выезжает обратно в Ижевске, как и планировалось ранее.

Как отмечают в пресс-службе Администрации Ижевска, больше отдых групп из Дворца детского (юношеского) творчества на море не планируется.

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