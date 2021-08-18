Производство кислорода для ковид-центров Удмуртии увеличили на воткинском заводе

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Воткинский завод увеличил поставки технического кислорода для ковид-центров Удмуртии. Предприятие задействовало свои мощности, чтобы не допустить дефицита газа для больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

С 19 июля на заводе нарастили объемы выпуска кислорода.

Сейчас здесь ежедневно в будни производят до 2 тонн технического кислорода дополнительно. В выходные цифра увеличивается до 3 тонн. Перед тем, как попасть в лечебные учреждения, продукция проходит необходимую подготовку. В специализированной организации ее доводят до качества, которое предъявляют к медицинскому кислороду.

Выпуск сверхплановой продукции продолжится до конца 2021 года, такая договоренность была с правительством Удмуртии.