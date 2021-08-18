Из-за жары снова закрыли леса Удмуртии для посещения

Нарушителям стоит помнить о штрафах – от 4 до 5 тыс. рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 17 августа леса Удмуртии вновь закрыли для посещения. Ограничения будут действовать до 3 сентября. Об этом сообщает Минприроды региона.

На части территории Удмуртии введен особый противопожарный режим. Также в лесных зонах прогнозируется установление высокого класса пожарной опасности. Также запрещен въезд на территорию лесов любых видов транспорта, пешие прогулки, сбор грибов и ягод.

Больнее всего ограничительные меры ударят по охотникам: с 21 августа в республике открывается сезон массовой добычи боровой и водоплавающей дичи.

Нарушителям стоит помнить о штрафах – от 4 до 5 тыс. рублей.