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Общество18 августа 2021 7:47

Из-за жары снова закрыли леса Удмуртии для посещения

Запрет продлится до 3 сентября
Источник:kp.ru
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Нарушителям стоит помнить о штрафах – от 4 до 5 тыс. рублей

Нарушителям стоит помнить о штрафах – от 4 до 5 тыс. рублей

Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 17 августа леса Удмуртии вновь закрыли для посещения. Ограничения будут действовать до 3 сентября. Об этом сообщает Минприроды региона.

На части территории Удмуртии введен особый противопожарный режим. Также в лесных зонах прогнозируется установление высокого класса пожарной опасности. Также запрещен въезд на территорию лесов любых видов транспорта, пешие прогулки, сбор грибов и ягод.

Больнее всего ограничительные меры ударят по охотникам: с 21 августа в республике открывается сезон массовой добычи боровой и водоплавающей дичи.

Нарушителям стоит помнить о штрафах – от 4 до 5 тыс. рублей.