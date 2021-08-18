Скончался бывший прокурор Удмуртской Республики Виктор Походин

Фото: epp.genproc.gov.ru

Накануне, 17 августа, стало известно о кончине экс-прокурора Удмуртии, государственного советника юстиции 2-го класса Виктора Походина – его не стало на 86-м году жизни. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, большую часть жизни Походин отдал служению закону.

«Виктор Михайлович около 40 лет отдал служению закону, добросовестно и честно исполняя служебный долг, неустанно защищал права человека и интересы государства и общества, имел репутацию строгого и требовательного, уважаемого и справедливого руководителя, неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при непосредственном участии Походина воспитано не одно поколение прокуроров. Его профессиональная карьера началась в 1961 году в прокуратуре Сарапула, где он работал следователем, после чего судьба направила его в Воткинск на место сначала помощника, а затем и заместителя прокурора.

«Прошел путь от Глазовского межрайонного прокурора до начальника следственного отдела прокуратуры республики и заместителя прокурора Удмуртской АССР. В 1983 году возглавил прокуратуру республики, Виктор Михайлович пользовался заслуженным уважением среди коллег и жителей республики», - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщается на сайте главы и правительства республики, Виктор Михайлович участвовал в разработке проекта Конституции Удмуртии, принятой 7 декабря 1994 года, а также уделял особое внимание надзору над исполнением законов о собственности, предпринимательстве, приватизации, земельной реформе в непростое для страны и республики время.

«Активизировал работу по предупреждению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств, бандитизма, иных проявлений организованной преступности», - отмечено на правительственном сайте.

На должности прокурора Удмуртии Походин проработал более 17 лет.

Виктор Михайлович был награжден орденом Почета, медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», медалью «Ветеран прокуратуры» и наградой прокуратуры Российской Федерации «Медаль Руденко». Также ему было присвоено звание Заслуженного юриста Удмуртии, а в 2015 году – и звание Почетного гражданина республики.

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким Виктора Михайловича.

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