За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 213 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 18 августа в Удмуртии выявлено 213 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 32 ребенка до 14 лет и 34 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 14 смертей.

184 человека выздоровели, их выписали.

5 607 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 306 - в состоянии средней степени тяжести, 320 – в тяжелом состоянии.

Всего на 18 августа в Удмуртии зарегистрировано 43 658 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 35 589 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 396 смертей.

Вакцинированы 323 715 жителей Удмуртии. Из них 257 872 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 10 587 человек.

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