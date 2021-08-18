Двое взрослых и восьмилетний мальчик утонули в пруду в Удмуртии

Фото: СУ СКР по УР

Накануне, 17 августа, в селе Лынга Якшур-Бодьинского района Удмуртии произошла трагедия: в местном пруду утонули двое взрослых и ребенок. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, тела 46-летнего мужчины, 33-летней женщины и ее 8-летнего сына обнаружили около 15:00.

«Согласно имеющимся сведениям, накануне случившегося мужчина и женщина употребляли спиртные напитки, после чего пошли купаться на пруд. Женщина решила научить сына плавать, при этом оба стали тонуть. Мужчина отправился их спасать, при этом также утонул», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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