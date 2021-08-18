Двух несовершеннолетних девочек подозревают в краже денег с карты в Ижевске

Фото: архив КП

В столице Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении ижевчанок в возрасте 14 и 15 лет, подозреваемых в краже денег с банковской карты. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, карту они нашли на улице.

«По данным следствия, 10 августа 2021 года в период времени с 21 до 23 часов 15-летняя жительница г. Ижевска и ее 14-летняя подруга нашли на улице банковскую карту, принадлежащую жительнице г. Ижевска», - говорится в сообщении.

Подозреваемые оплатили найденной картой покупки в нескольких магазинах города, а также на одной из интернет-площадок. Общий ущерб составил 3 058 рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража с банковского счета»). Допрошены свидетели, потерпевшая и подозреваемые, карту вернули владельцу. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на 18 августа 2021 года: поимка лихача на «семерке» и строительство крематория под Ижевском

«Газель» насмерть сбила пешехода на трассе в Удмуртии