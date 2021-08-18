«Газель» насмерть сбила пешехода на трассе в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 17 августа, на 22 километре дороги «Сарапул-Воткинск» около деревни Юриха в Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 21:20 водитель автомобиля «ГАЗ» сбил 50-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении без световозвращающих знаков на одежде.

«В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. По факту происшествия проводится расследование», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что двигаться вдоль проезжей части следует по тротуарам или пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии – по обочинам. При движении вне населенных пунктов в темное время суток пешеход обязан иметь световозвращающие знаки на одежде.

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