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Происшествия18 августа 2021 10:34

«Газель» насмерть сбила пешехода на трассе в Удмуртии

Он шел поздно вечером по краю проезжей части
Дмитрий Коренев
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Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 17 августа, на 22 километре дороги «Сарапул-Воткинск» около деревни Юриха в Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 21:20 водитель автомобиля «ГАЗ» сбил 50-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении без световозвращающих знаков на одежде.

«В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. По факту происшествия проводится расследование», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что двигаться вдоль проезжей части следует по тротуарам или пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии – по обочинам. При движении вне населенных пунктов в темное время суток пешеход обязан иметь световозвращающие знаки на одежде.

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