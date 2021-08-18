Поставщик услуг санитарной авиации сменится в Удмуртии

Фото: архив КП

В Удмуртии досрочно расторгли договор с поставщиком услуг санавиации «СКОЛ». Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, это решение принято после приказа Росавиации об исключении 35 воздушных судов авиакомпании из сертификата экслуатанта из-за неисполнения обязательств в 14 регионах страны.

«С 23 июня 2021 года авиакомпания СКОЛ прекратила полеты по санзаданиям на территории Удмуртской Республики. Перевозка пациентов, нуждающихся в транспортировке, в данный момент проводится наземным транспортом», - говорится в сообщении.

На данный момент в республике проходит конкурс на заключение контракта с другим поставщиком. После заключения контракта на сумму 39,7 млн рублей, которое запланировано на 30 августа, полеты должны возобновиться.

Отмечается, что санавиация в Удмуртии начала работу в 2019 году. За период с января по июль 2021 года было совершено 119 вылетов, из которых 3 вылета к детям младше одного года. 112 раз пациентов эвакуировали в республиканские больницы, 7 раз помощь оказывали в районе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Выбираем самого красивого котенка Ижевска: голосуйте за самого достойного

В Ижевске перенесут остановку «Соборная мечеть»