В Ижевске перенесут остановку «Соборная мечеть»

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Власти Ижевска планируют перенести остановочный пункт пассажирского транспорта «Соборная мечеть», который расположен на улице Азина в Ленинском районе. В соответствующем постановлении на официальном сайте муниципалитета утверждается, что перенос осуществят «в целях обеспечения безопасности дорожного движения».

«Перенести остановочный пункт по ул. Азина «Соборная мечеть» непосредственно у Соборной мечети при движении транспорта из центра, по схеме согласованной в установленном порядке», — говорится в документе.

Городские службы должны будут установить соответствующие дорожные знаки и организовать работы по обустройству заездного кармана и остановочной площадки.

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