Приз на миллион: лучший молодежный бизнес-проект Удмуртии получит награду от Сбера

Фото: Владимир​ Веленгурин

Корпорация развития Удмуртской Республики при поддержке регионального правительства и Сбера, а также программы обучения предпринимателей «БизнесКласс», реализует обучающий проект «Школа Бизнеса». Он рассчитан на молодых предпринимателей. Победитель же станет обладателем приза в размере одного миллиона рублей. Деньги на развитие этой бизнес-идеи выделит Сбер в качестве партнера проекта.

Имя лучшего из лучших станет известно в ноябре.

Отметим, проект имеет большой практический смысл. Организаторы проекта при оценке идей его участников будут исходить из того, насколько их можно реализовать на практике в Удмуртии. Оцениваться будет социально-экономическая значимость, проработанность каждого проекта, его новизна и востребованность. Авторы лучших проектов будут участвовать в обучающей части проекта «Школа Бизнеса».

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, предпринимательская культура является крайне важным фактором для развития общества в целом. Поэтому Сбер рад поддержать такие образовательные проекты для молодежи, как «Школа Бизнеса» в Удмуртии.

- Уверен, что эта инициатива привлечет внимание молодых предпринимателей, поможет им сделать первые, и главное - правильные, самостоятельные шаги в бизнесе, - сообщил Анатолий Попов. - И чем чаще будут появляться подобные проекты в России, тем больше станет и успешных стартапов. Компании со свежим взглядом способны стать инициаторами новых решений и подходов.

Отметим, что обучающий проект рассчитан на четыре недели, каждую из которых посвятят определенной тематике. Участникам предстоит научиться разрабатывать продукт, заниматься его упаковкой и продвижением. А в конце обучения предстоит найти реальных покупателей.

Каждый недельный блок предусматривает призы от организаторов для четыре лучших участников. Они станут обладателями Sony PlayStation 5, iPhone XR 64, Apple Watch 6 или Apple Airpods Pro.

Учить будущих предпринимателей организаторы проекта будут успешные бизнесмены, чьи имена и бизнес-проекты на слуху.

Большую часть программы «Школы Бизнеса» планируется провести в очном режиме в Ижевске, а возможность стать участниками онлайн-мероприятий проекта будет у молодых предпринимателей со всей страны.

По словам главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, поступило уже более 800 заявок от молодых людей и девушек со всей республики, желающих участвовать в «Школе Бизнеса». При этом молодые люди предлагают качественные идеи, которые возможно будет монетизировать в будущем.

Кстати, подать онлайн-заявку на участие в «Школе Бизнеса» можно до 25 августа на сайте проекта. Ее участниками могут стать школьники и студенты в возрасте от 14 до 20 лет.

Подробности о проекте и правилах участия здесь.