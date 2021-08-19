На ремонт мостов в Удмуртии выделят 200 млн рублей из федерального бюджета

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

200 млн рублей выделят Удмуртии из российского бюджета на ремонт мостов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, эти деньги пойдут на ремонт трех объектов.

«На выделяемые федерацией средства в планах выполнить: капитальный ремонт моста через реку Сива в деревне Гавриловка Воткинского района, ремонт моста через реку Юнда на автомобильной дороге Игра – Глазов и ремонт путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге Каменное - река Иж - Можгинский тракт в Завьяловском районе», - говорится в сообщении.

В этом году в республике планируется предупредительный ремонт 6 мостов, а также ремонт моста через реку Кушвайка, закрытого с 2015 года.

Отмечено, что на данный момент лишь 30% мостов региона соответствуют нормативам.

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