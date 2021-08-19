Более двух тысяч жителей деревни под Ижевском остались без горячей воды на месяц

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Прокуратура Завьяловского района Удмуртии проверяет факт длительного отсутствия горячей воды у жителей деревни Хохряки. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, после повреждения теплообменника более 2 тысяч жителей семи многоквартирных домов остались без ГВС на срок с 8 июля по 14 августа.

«Администрацией МО «Хохряковское» меры по локализации аварийной ситуации своевременно не приняты, только по представлению прокурора обслуживающей организацией МУП «Хохряковское ЖКХ» по временной схеме организовано водоснабжение потребителей, Администрацией МО «Хохряковское» заключен договор на выполнение работ по ремонту поврежденного оборудования, который находится в стадии исполнения», - говорится в сообщении.

Поскольку были нарушены нормативные сроки отключения горячего водоснабжения, в отношении главы МО подготовлено постановление о возбуждении административного дела по ст. 7.23 КоАП РФ.

Ход проверки и ее результаты находятся на контроле республиканской прокуратуры

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