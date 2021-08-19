15 детей и 15 внуков: супруги Бабайловы из Ижевска победили во всероссийском конкурсе «Семья года»

Фото: vk.com/a.brechalov

Семья Бабайловых из Ижевска победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Как сообщает пресс-служба Минсоцтруда Удмуртии, у Андрея Геннадьевича и Любови Михайловны 15 детей и 15 внуков.

«Бабайловы победили во Всероссийском конкурсе «Семья года», в котором приняли участие еще около 3 000 семей из 85 регионов страны. Лучшие участники определялись в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций» - пишет на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

Отмечается, что по итогам конкурса в двух изданиях выйдет Национальная книга-летопись: в первом издании будут представлены истории семей-победителей, а во втором – информация о всех участниках.

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