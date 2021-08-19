Кафе с шаурмой временно закрыли в Ижевске из-за несоблюдения «ковидных» требований

Фото: pexels.com

Кафе «Шаурма» по адресу Лесозаводская, 25а в Ижевске временно закрыли из-за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора со ссылкой на решение суда, деятельность кафе приостановлена на две недели.

«По фактам нарушения законодательства Управлением был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, материалы направлены в суд для рассмотрения. 18 августа 2021 года решением Ленинского районного суда деятельность кафе «Шаурма» приостановлена сроком на 14 суток», - говорится в сообщении.

В качестве основных нарушений указываются отсутствие устройств для обеззараживания воздуха, разметки для социального дистанцирования посетителей и туалета для сотрудников. Также в кафе не проводилась ежедневная влажная уборка с применением средств дезинфекции, у сотрудников не замеряли температуру и не вели журнал здоровья.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Работы удмуртских фотографов, которые увидел весь мир

Выбираем самого красивого котенка Ижевска: выбирайте самого достойного