Работы удмуртских фотографов, которые увидел весь мир

Фотография «Радость» принимала участие в выставке от премии BICFP «Босиком по лету». Снимок сделан в коттеджном поселке Сосновый Фото: Ксения Лысенкова

Сегодня 19 августа – Всемирный день фотографии. В честь праздника «Комсомолка» собрала кадры талантливых фотографов нашего края, которые были опубликованы в известных изданиях федерального и мирового уровня. Кроме того, некоторые из работ номинированы на международные премии.

РОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ

Фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна» впервые прошел в 2015 году. В первый год 25 тысяч участников прислали около 200 тысяч снимков. За шесть лет число выросло до 82 тысяч фотографов и более 510 тысяч присланных работ.

Кадр «В тумане», победивший в номинации «Макромир», Якшур-Бодьинский район Удмуртии, 2019 год Фото: https://sks2019.rgo.ru/

Снимок «Старая крепость», победивший в номинации «Макромир», Якшур-Бодьинский район Удмуртии, 2020 год Фото: Андрей Кузнецов, Русское географическое общество

Миссия MOSCOW Photo Awards (МОСКОУ Фото Эвордс) – найти и наградить талантливых фотографов со всего мира и познакомить их с творческим сообществом России.

Снимок «Космонавт» вошел в топ-10 лучших фотографий премии MOSCOW Photo Awards в номинации «Постановочная фотография». Кадр сделан зимой в лесу Фото: Ксения Лысенкова

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕМИИ

Ежегодная международная премия детских и семейных фотографов BICFP (БиАЙСиФиПи) объединяет лучших мастеров России и зарубежных стран, собирая внимание десятков тысяч зрителей ежедневно.

Работа участвовала в выставке от премии BICFP в Риме и получила медаль и сертификат Фото: Ксения Лысенкова

Работа «Солнце» принесла автору «кристалл» за второе место от престижной премии BICFP в номинации Best Autumn Photo (Бест Аутом Фото). Снято было в парке им. Кирова (Ижевск, Удмуртия) Фото: Ксения Лысенкова

Конкурс WPE awards (ВПИ эвордс) не только объединяет фотографов из разных стран, но создает рейтинг стран всего мира. Организаторы архивируют работы участников и вручают награды – приз в виде кристалла.

Снимок «Девочка с книгой» получила серебряную награду в премии WPE awards. Снят в поселке Сосновый (Завьяловский район Удмуртии) Фото: Ксения Лысенкова

Outstanding MATERNITY Award (Аутстандинг МАТЕРНИТИ Эворд) – первая в мире премия, посвященная исключительно семейным и родильным фотографам. На 2013 год конкурс объединяет более 63 стран.

Снимок «Садовод» номинант премии Autstanding MATERNITY Award. Снят в теплице на загородном участке Фото: Ксения Лысенкова

35AWARDS (35ЭВОРДС) – крупная международная награда, созданная в 2015 году. Первый конкурс посетили 36 тысяч человек из 110 стран мира. В 2020 году участие приняли более 123 тысяч человек из 173 стран мира, за 444 тысячи фотографий голосовали более 119 млн человек.

Фото «Кораблик» вошло в каталог шестой премии 35AWARDS. Автор вошел в топ-35 лучших детских фотографов мира по мнению премии. Снимок сделан на пруду, рядом с селом Ягул (Завьяловский район Удмуртии) Фото: Ксения Лысенкова

Снимки фотографа из Ижевска попали в ТОП-5% международного фотоконкурса 35AWARDS 2020 – Horror photography (Хоррор фотографи) Фото: Дмитрий Горбушин

В номинации Horror photography участвовали 1370 человек и 3358 снимков Фото: Дмитрий Горбушин

Дмитрий не первый год участвует в конкурсе Фото: Дмитрий Горбушин

РАБОТЫ ДЛЯ ЖУРНАЛОВ

Журнал COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR UNESCO (КОММИШН ОФ ЗЕ ФЕДЕРЕЙШН ФО ЮНЕСКО) выпускается ежеквартально и публикует не только послания и отчеты, но также сохраняет достояние народов России.

Снимок из журнала COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR UNESCO, №39 за 2019 год, стр. 112 Фото: Денис Князев

Фэшн-работы наших фотографов можно встретить в известных модных журналах по всему миру. такие публикации видят миллионы читателей.

Работы с курсов «Коммерческий фотограф» в американском журнале VZSN Magazine Фото: Кристина Короткова

Кадры из американского журнала MOB JOURNAL | VOLUME 15 (МОБ ДЖОРНАЛ ВОЛЮМ 15), 21 апреля 2021 Фото: Кристина Короткова

Съемка для американского журнала VZSN Magazine (ВЗСН Мэгазин) Фото: Кристина Короткова

Работы в испанском журнале VOUS MAGAZINE (ВОУС МЭГАЗИН) Фото: Кристина Короткова

Работы из американского журнала TÉEN CRUZE Magazine (ТИН КРЮЗ Мэгазин) Фото: Кристина Короткова

Фото в американском журнале MALVIE Magazine (МАЛВИЕ Мэгазин) Фото: Кристина Короткова

Кадры из проекта «Как Гуччи» в американском журнале Elegant magazine (Элегант мэгазин) Фото: Кристина Короткова

Снимки проекта «Кимоно в стиле рококо» в российской версии французского журнала L`OFFICIEL Russia, № 178 (ЛеОФФИШЕЛ Раша) Фото: Кристина Короткова

Снимки российской версии французского журнала NUMERO (НУМЕРО), март 2020 Фото: Кристина Короткова

Кадры из итальянского журнала VOGUE (ВОК) Фото: Кристина Короткова

Снимки в грузинском журнале Verve Mag: BEAUTY & FASHION VOLUME 6 (Верве Мэг: БЬЮТИ энд ФЭШН ВОЛУМЕ 6), 25 мая 2021 Фото: Кристина Короткова

А каких фотографов Удмуртии знаете вы?

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Сантехник, Дон-Кихот и большой Ижик: 8 необычных арт-объектов Ижевска

- Похудела на 22 килограмма и сменила работу: реальная история ижевчанки, которая изменила жизнь к лучшему

- ТЭЦ-1, подводная лодка и рыцарь: где найти 10 оригинальных граффити в Ижевске?