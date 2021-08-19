Фотофакт: «бетонная река» в Ленинском районе Ижевска

Фото: Фото: Татьяна Смышляева

Жители столицы Удмуртии просят Минприроды обратить внимание на ситуацию со сливом бетона в районе улицы Автономной. Их сообщения появились в группе «ВКонтакте» регионального Минприроды.

«Бетонная река, Ленинский район Ижевска, автобаза рядом с конечной остановкой автобуса 7. Бетономешалки омываются и сливают остатки бетона», - пишет ижевчанка Татьяна Смышляева.

Фото: Татьяна Смышляева

Ведомство обещало проверить данный факт и принять соответствующее ситуации решение.

«По данному факту в ближайшее время будут проведены надзорные мероприятия с выездом на место, по результатам которых принято соответствующее процессуальное решение. Кроме того, просим представить данные с фото-фиксацией автотранспортных средств, осуществляющих слив остатков бетона», - говорится в ответе Минприроды.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Работы удмуртских фотографов, которые увидел весь мир

Выбираем самого красивого котенка Ижевска: выбирайте самого достойного