За сбыт наркотиков будут судить 16-летнего школьника в Удмуртии

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В Воткинске перед судом предстанет 16-летний учащийся одной из местных школ. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

«Следствием установлено, что обвиняемый – учащийся одной из воткинских школ 14 июня 2021 года был задержан с наркотическими средствами в крупном размере сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Подросток показал, что устроился «закладчиком» в Интернет-магазин по продаже наркотиков. В ходе расследования обнаружен тайник, используемый им для хранения и последующего сбыта наркотиков», - говорится в сообщении.

Подросток признал вину в полном объеме. Следователь направил представление в адрес руководителей органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних города Воткинска.

Уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ направлено в прокуратуру, решается вопрос об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд. Школьнику грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

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