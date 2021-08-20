Роботехника, парусный спорт, походы: «Лесные коты» Ижевска подводят первые итоги семейного скаутинга

Юные скауты. Фото vk.com/forestcatsudm

Уже полгода скаутское объединение «Лесные коты» (подробнее о нем можно почитать здесь) внедряет в Ижевске семейный скаутинг . Каковы первые итоги проекта и что удалось внедрить – в материале «Комсомолки».

Посмотреть на родителей с другой стороны

«Лесные коты» в Ижевске. Фото vk.com/forestcatsudm

В конце 2020 года в конкурсе Фонда президентских грантов победил социальный проект под названием «Лесные коты и котята. Семейный скаутинг». Его автором стало скаутское объединение «Лесные коты» в Ижевске.

«Во многих регионах России скаутинг предлагает программы лишь для детей от 6 до 17 лет. Мы решили раздвинуть границы скаутинга и включить родителей в активную работу с младшими ребятами. Чтобы скаутинг стал для семей новой площадкой для взаимодействия, где можно попробовать новое, отправляться в приключения, проходить испытания, учиться и становиться лучше вместе с детьми», - рассказывает Ксения Свалова, один из руководителей объединения.

Родители активно принимают участие в жизни ребят. Фото vk.com/forestcatsudm

В «Лесных котах» уверены, что работа родителей в отряде – это огромный ресурс. Как для них самих, так и для их детей. Ребята могут увидеть своих родителей с другой стороны, учатся работать в команде и верить в свои силы, больше времени проводят на свежем воздухе. Родители, в свою очередь, становятся активнее, больше времени проводят со своим ребенком и делают это качественнее, больше узнают о нем, общаются с другими родителями, находят новые увлечения.

Новые направления отряда

Благодаря проекту «Лесные коты и котята. Семейный скаутинг» с марта 2021 года в отряде было внедрено новое направление деятельности для младших скаутов – техническое творчество. Ребята вместе с родителями постигали азы робототехники: осваивали 3D моделирование, учились собирать и программировать роботов.

Скауты. Фото vk.com/forestcatsudm

В этом году в отряде впервые прошли и семейные занятия по парусному спорту.

«За этот сезон мы вышли на воду уже десять раз, предварительно проведя несколько теоретических занятий. Скауты и родители освоили управление шлюпкой с парусным вооружением ЯЛ-6. Научились с легкостью отличать бакштаг от бейдевинда, поднимать стаксель и грот, выносить парус на ветер, лавировать и ходить против ветра. Вышли на воду на настоящей парусной яхте», - делится результатами Ксения.

За 6 месяцев этого года коты заработали 292 нашивки! Фото vk.com/forestcatsudm

Кроме этого, были разработаны и внедрены в работу отряда 50 специальностей, посвященных различным темам – от управления байдаркам до помощи по дому, от ухода за домашними животными до катания на роликах.

«Мы создали инструкцию, объясняющую, как работать с этими специальностями, родители помогали своим младшим скаутам их осваивать. За 6 месяцев Лесные коты заработали 292 нашивки!»

Мероприятия и лагеря

Но и это еще не все. Пять раз ребята вместе с родителями выезжали в семейные лагеря. Весенний выезд был посвящен роботам и технологиям, летние лагеря – играм, спорту и заботе о природе. Во время этих выездов учились играть в новые игры, узнавали о спортивном духе и командной работе, изучали растения и птиц нашего региона, делали поделки (в том числе из природных материалов), катались на байдарках, яле и сапсерфах, проходили испытания, сдавали на специальности, пели песни и рассказывали истории у костра.

С каждым месяцем отряд скаутов в Ижевске растет. Фото vk.com/forestcatsudm

За полгода реализации проекта «Лесные коты» провели 20 отрядных мероприятий, в каждом из которых приняло участие не менее 20 человек. Все они совершенно разные – от походов до открытых занятий по астрономии, от поездки в кинологический центр до вечеринок на городском пляже. Родители провели 61 мастер-класс по фотографии, туризму, гитаре, походной кулинарии, парусному спорту.

«Первые результаты уже видны. Наш досуг с ребятами и родителями стал интереснее, повысилось его качество. Авторитет родителей в глазах детей вырос, при этом они стали лучше понимать друг друга. Все это сделано для того, чтобы мы смогли максимально эффективно использовать время, которое есть у родителей для влияния на жизнь своих детей», - рассказывает Ксения Свалова.

Юный скаут. Фото vk.com/forestcatsudm

Работа будет продолжена. В планах создание родительского клуба с привлечением профессионального психолога и разработка водно-экологической программы для членов отряда и их семей, включающая в себя сплавы по рекам Удмуртии и уборку береговой линии.

Как стать скаутом?

Если вы хотите записать ребенка в скауты, то просто напишите о своем желании руководителям объединения «Лесные коты» на адрес электронной почты: forestcats220318@gmail.com или в социальной сети «ВКонтакте».

Подробнее о деятельности «Лесных котов» можно узнать на сайте forestcats.ru

«Лесные коты» в Ижевске. Фото vk.com/forestcatsudm

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