За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 223 человека

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 23 августа в Удмуртии выявлено 223 новых случая коронавируса. В числе заболевших 32 ребенка до 14 лет и 34 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 14 смертей.

120 человек выздоровели, их выписали.

5 841 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 250 - в состоянии средней степени тяжести, 296 – в тяжелом состоянии.

Всего на 23 августа в Удмуртии зарегистрирован 44 761 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 36 482 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 466 смертей.

Вакцинирован 326 791 житель Удмуртии. Из них 274 872 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 14 244 человека.

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