Последние новости Ижевска на утро 23 августа 2021 года: упавшая на ребенка стена и другие последствия бури

Фото: СУ СКР по Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 16 августа. Синоптики обещают до 28°C, будет пасмурно, без дождей. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 23 августа 2021 года одной строкой:

Около 118 га земель в Каракулинском районе Удмуртии пострадали от огня

Коронавирус 21 августа: антирекорд по суточной заболеваемости побит в Удмуртии

Рекорд суточной заболеваемости коронавирусом второй день обновляется в Удмуртии

64-летний водитель сбил двух женщин в Удмуртии

43 жителя Удмуртии погибли на воде с начала купального сезона 2021

Молодой человек из Удмуртии приплыл в Японию за политическим убежищем

Пожар на нефтяном месторождении ликвидирован в Удмуртии

Видео: в Ижевске загорелся склад пиломатериалов

Частный детский сад в Ижевске оштрафовали за многочисленные нарушения

Девятиэтажный дом загорелся в Ижевске 22 августа

Перейдем к подробным новостям:

В ГЛАЗОВЕ НАЧАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГУ СО СВЕЖЕЙ РАЗМЕТКОЙ

Фото: https://vk.com/glazovcity

И рассмешили этим местных жителей. Оценить их реакцию можно здесь

ПОСЛЕДСТВИЯ БУРИ В ИЖЕВСКЕ

Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)

Сильный ветер застал ижевчан врасплох – в городе падали деревья и даже балконы. Подробнее здесь

СТЕНА УПАЛА НА 4-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

Фото: СУ СКР по Удмуртии

Часть кирпичной кладки купала на малыша, он получил травмы. Подробнее

ЛАНДШАФТНЫЙ ПОЖАР В КАРАКУЛИНСКОМ РАЙОНЕ

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Ландшафтный пожар вдоль трассы Сарапул-Каракулино ликвидировали 100 человек и 30 единиц техники. Подробнее