Последние новости Ижевска на утро 23 августа 2021 года: упавшая на ребенка стена и другие последствия бури

Фото: СУ СКР по Удмуртии
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 16 августа. Синоптики обещают до 28°C, будет пасмурно, без дождей. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 23 августа 2021 года одной строкой:
Около 118 га земель в Каракулинском районе Удмуртии пострадали от огня
Коронавирус 21 августа: антирекорд по суточной заболеваемости побит в Удмуртии
Рекорд суточной заболеваемости коронавирусом второй день обновляется в Удмуртии
64-летний водитель сбил двух женщин в Удмуртии
43 жителя Удмуртии погибли на воде с начала купального сезона 2021
Молодой человек из Удмуртии приплыл в Японию за политическим убежищем
Пожар на нефтяном месторождении ликвидирован в Удмуртии
Видео: в Ижевске загорелся склад пиломатериалов
Частный детский сад в Ижевске оштрафовали за многочисленные нарушения
Девятиэтажный дом загорелся в Ижевске 22 августа
Перейдем к подробным новостям:
В ГЛАЗОВЕ НАЧАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГУ СО СВЕЖЕЙ РАЗМЕТКОЙ
Фото: https://vk.com/glazovcity
И рассмешили этим местных жителей. Оценить их реакцию можно здесь
ПОСЛЕДСТВИЯ БУРИ В ИЖЕВСКЕ
Фото: ИГГС (vk.com/udmurtiya18rus)
Сильный ветер застал ижевчан врасплох – в городе падали деревья и даже балконы. Подробнее здесь
СТЕНА УПАЛА НА 4-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА
Фото: СУ СКР по Удмуртии
Часть кирпичной кладки купала на малыша, он получил травмы. Подробнее
ЛАНДШАФТНЫЙ ПОЖАР В КАРАКУЛИНСКОМ РАЙОНЕ
Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
Ландшафтный пожар вдоль трассы Сарапул-Каракулино ликвидировали 100 человек и 30 единиц техники. Подробнее