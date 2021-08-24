Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей под Ижевском

ДТП произошло ранним утром Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Сегодня, 24 августа, на трассе «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» около деревни Карашур Якшур-Бодьинского района, случилось ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Ранним утром, около 5:50, на данном участке дороги произошло лобовое столкновение автомобилей «ВАЗ-2107» и «Рено-Логан». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ без цели обгона выехал на встречную полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Возможно, он не справился с управлением.

Водитель иномарки и пассажирка отечественного авто погибли. Второй водитель получил травмы. На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции регулируют дорожное движение.

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