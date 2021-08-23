«Уазик» сгорел после столкновения с «мерседесом» в Удмуртии

От грузовика фактически ничего не осталось Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

22 августа на участке федеральной трассы M-7 «Волга» около деревни Ариково в Дебесском районе Удмуртии произошло ДТП с возгоранием автомобиля «УАЗ» с 38-летним мужчиной за рулем. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, около 12:00 в заднюю часть «уазика» въехал «Мерседес» под управлением 37-летней женщины, не соблюдавшей безопасный интервал, после чего грузовик загорелся.

«В результате ДТП водитель автомобиля «УАЗ» получил травмы, госпитализирован», - говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди ТС, а также не забывать о достаточном боковом интервале.

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