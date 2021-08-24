Тело мужчины обнаружили в пруду в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18», vk.com/psoregion18
Жителей Удмуртии просят помочь в опознании мужчины, найденного мертвым в городском пруду. Сообщение опубликовано в группе Поисково-спасательного отряда «Регион 18»
Приметы: на вид 60 лет, волосы и усы седые, золотая цепочка на шее; на руках обручальное кольцо и перстень.
Узнавших мужчину просят позвонить по телефону горячей линии 8-951-195-29-71.
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