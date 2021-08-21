43 жителя Удмуртии погибли на воде с начала купального сезона 2021

Будьте осторожны, не плавайте в состоянии алкогольного опьянения Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии продолжается жаркое лето. В эти выходные столбик термометра может достигнуть +37 °С. Люди стремятся освежиться у воды, однако о соблюдении мер безопасности задумываются не все.

Так, о происшествиях на водоемах республики рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам региона Алексей Анохин.

О происшествиях на водных объектах Удмуртии рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам региона Алексей Анохин Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

«К сожалению, с начала года на территории Удмуртской Республики на водных объектах погибли 40 человек, четверо из них дети. Если сравнивать с прошлым годом, то у нас регистрируется серьезное увеличение погибших. В 2020 году на эту дату утонули 23 человека и из них всего один ребенок», – уточнил Алексей Антохин.

Инспектор также отметил, что пик гибели пришелся на июнь – в этот месяц погибли 23 человека. С начала августа утонули четыре человека, и обстановка продолжает быть напряженной.

«В основном, гибнут мужчины среднего возраста и, в основном, находясь в состоянии алкогольного опьянения», – дополнил Алексей Анохин.

Приняты все меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах: проведено заседание, организованы дополнительные маневренно-патрульные группы

«С начала купального сезона мы уже потеряли 43 человека. Каждый жаркий день уносит с собой жизнь как минимум одного человека, порой - целой семьи. В подавляющем большинстве случаев люди были пьяны», – сообщает пресс-служба МЧС республики в группе «ВКонтакте».

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