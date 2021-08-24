Почти 280 тысяч учебников получат школы Удмуртии в этом году

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В этом учебном году в школы Удмуртии поступит почти 280 тысяч новых учебников. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, в числе книг представлены издания по удмуртскому татарскому, марийскому языкам и национальной литературе.

«До начала нового учебного года осталась неделя. Школы республики активно готовятся к встрече с ребятами – заканчивается ремонт, завершаются поставки мебели, оборудования, техники, книг», - пишет глава республики.

Отмечается, что на эти цели из республиканского бюджета выделили порядка 125 млн рублей. Из этой суммы 5,8 млн рублей пойдут на закупку региональных учебников и учебных пособий.

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