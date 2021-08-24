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Общество24 августа 2021 12:33

Предприниматель в Удмуртии рассчитался с уволившимся работником после прокурорской проверки

И заплатил штраф в размере 1 тысячи рублей
Дмитрий Коренев
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Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

В поселке Кез Удмуртии прокуратура проверила деятельность местного индивидуального предпринимателя на предмет соблюдения трудового законодательства. Как сообщает пресс-служба ведомства, он до конца не рассчитался со своим уволившимся работником.

«По результатам рассмотрения представления прокурора нарушения закона устранены, окончательный расчет с работником произведен», - говорится в сообщении.

Также прокурорским постановлением предпринимателя привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф в размере 1 тысячи рублей.

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