Предприниматель в Удмуртии рассчитался с уволившимся работником после прокурорской проверки

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В поселке Кез Удмуртии прокуратура проверила деятельность местного индивидуального предпринимателя на предмет соблюдения трудового законодательства. Как сообщает пресс-служба ведомства, он до конца не рассчитался со своим уволившимся работником.
«По результатам рассмотрения представления прокурора нарушения закона устранены, окончательный расчет с работником произведен», - говорится в сообщении.
Также прокурорским постановлением предпринимателя привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф в размере 1 тысячи рублей.
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