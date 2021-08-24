Инвалида в Удмуртии обеспечили лекарством только после вмешательства прокуратуры

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Прокуратура Ярского района Удмуртии проверила обращение инвалида, которому отказали в бесплатной выдаче по рецепту 850 мг необходимого ему медицинского препарата «Метформин». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«В связи с отсутствием препарата в аптеке рецепт поставлен на очередь, однако в течение установленных 5 рабочих дней лекарство не выдано. Кроме того, в аптеке имелся указанный препарат с дозировкой 500 мг и 1000 мг, однако в нарушение положений законодательства лицам, чьи рецепты приняты на отсроченное обслуживание, сотрудниками аптеки указано на необходимость «переписать» рецепт, т.е. обратиться к лечащему врачу за изменением назначаемой дозировки препарата.», - говорится в сообщении.

После рассмотрения прокурорского представления инвалиду предоставили необходимый препарат в нужной дозировке. Ответственные лица в аптеке привлечены к дисциплинарной ответственности.

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