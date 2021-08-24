700 метров до гибели: поезд Адлер - Ижевск чуть не столкнулся с грузовым составом

Фото: Алена Селезнева (архив КП)

На прошлой неделе на перегоне Иж-Бобья – Агрыз однопутного участка Круглое Поле – Агрыз Горьковской железной дороги удалось избежать страшной аварии: поезд Адлер-Ижевск мог столкнуться с пассажирским составом. Как сообщает корпоративная газета РДЖ «Гудок», поезда остановились всего в 700 метрах друг от друга.

«Как следует из оперативной справки по безопасности движения поездов, 18 августа на станции Агрыз проводился ремонт пути – смена рельсошпальной решётки. В ходе ремонта ряд рельсовых цепей был выключен, отправление поездов в сторону станции Иж-Бобья могло осуществляться только при запрещающих показаниях светофора. В 17.09 из Агрыза по регистрируемому приказу дежурного по станции при запрещающем показании выходного светофора в направлении станции Иж-Бобья выехал грузовой поезд №2361, состоящий из 72 порожних вагонов весом 1883 тонны», - говорится в сообщении.

В 17:16 дежурному на станции «Агрыз» доложили об изменениях плана движения поездов. Сначала решили принять встречный поезд № 452 сообщением Адлер – Ижевск, затем грузовой поезд № 3218. Только после этого планировали отправлять грузовой № 2361 - однако тот уже несколько минут шел по однопутному перегону. В 17:27 поезд Адлер – Ижевск проследовал на станцию Иж-Бобья и выехал на перегон прямо навстречу грузовому составу.

«В 17.29 машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение по причине смены кода АЛСН (автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа) с КЖ (движение разрешается с готовностью остановиться в любой момент) на «красный» на индикации локомотивного устройства безопасности. В 17.30 это же действие произвел и машинист грузового поезда № 2361 и сообщил диспетчеру о том, что увидел на встречном пути пассажирский состав. Локомотивы встали на расстоянии 700 м друг от друга. Это расстояние могло быть меньше, если бы поезд № 2361 был гружёным», - сообщает «Гудок».

Отмечается, что установленная на локомотивах автоматика дублирует действия машиниста и может остановить поезд в экстренном случае.

В 19:10 поезд № 452 наконец отправился с перегона, где его держали 1 час 35 минут. Грузовой поезд был вывели на станцию Агрыз вспомогательным составом.

По факту случившегося ведется расследование.

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