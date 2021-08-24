«Самый красивый котенок Ижевска»: голосование продолжается

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«Комсомолка» вместе с вами продолжает выбирать самого красивого котенка Ижевска! Любуйтесь на питомцев жителей столицы Удмуртии на нашем сайте и выбирайте, кто же достоин получить это звание. Голоса принимаются до 26 августа, а 30-го числа мы подведем итоги.

Кстати, конкурс мы проводим с нашим партнером – сетью зоомагазинов «Кормомаркет». Слоган компании – с заботой о животных, что «Кормомаркет» успешно реализует на практике. Со всего мира для вашего питомца собраны лучшие эксклюзивные товары, с которыми он точно будет счастлив и здоров на радость вам.

Лого кормомаркета

Узнать больше можно:

— на сайте;

— в группе «ВКонтакте»;

— в «Инстаграме»;

Напомним, что в конкурсе будут три победителя, за которых проголосуете вы; а также котенок, который выиграет в номинации «Выбор партнера». Они разделят между собой 14 кг корма супер-премиум-класса Husse (Хассе) и игрушки.

Подробные правила участия в конкурсе можно узнать по ссылке.

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ООО «Кормомаркет Трейд», 426072, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 40 лет Победы, дом 110а, ИНН 1831183700.