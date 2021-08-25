Сценарист фильма «Общага» Павел Селуков приедет в Удмуртию

Павел Селуков. Фото предоставлено музеем.

На день города в Воткинск приедет финалист литературной премии «Большая книга» Павел Селуков. Он презентует свою новую книгу «Как я был Анной» (18+) в музее-усадьбе П.И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Павел Селуков – писатель, сценарист фильма «Общага» по роману Алексея Иванова «Общага-на-крови».

В музее он расскажет о своей новой книге «Как я был Анной», которая вышла в 2021 году.

Новая книга Павла Селукова «Как я был Анной». Фото: labirint.ru

«Это сборник абсурдных, фантастических рассказов и притч. Пацанско-маргинальная тема здесь не становится ведущей. Герои Селукова выросли, добыли своих Тарковских, после чего вдруг обнаружили, что это не конец путешествия, а только его начало», - рассказали в музее.

Встреча с писателем (12+) пройдет 28 августа в концертном зале музея-усадьбы П.И. Чайковского. Начало в 14:00. Она будет бесплатной.

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