Названы самые популярные и редкие имена новорожденных Ижевска в 2021 году

Какие имена ижевчане чаще всего дают своим детям Фото: pixabay.com

В столице Удмуртии определили самые популярные и самые редкие имена новорожденных за первое полугодие 2021 года.

По данным управления ЗАГС администрации города Ижевск, размещенным в официальной группе «ВКонтакте», самыми популярными именами для ижевских девочек были Александра, Алиса, Анна, Арина, Виктория, Дарья, Ева, Елизавета, Кира, София. Мальчиков ижевчане чаще всего называли: Александр, Артем, Данил, Иван, Илья, Лев, Максим, Михаил, Роман, Тимофей.

Назвало управление и самые редкие имена новорожденных 2021 года.

«Редкие имена мальчиков – Алекс, Аскар, Власий, Дарий, Джастин, Дий, Добрыня, Доминик, Елисей, Игнат, Кирьян, Лавр, Лаврентий, Лео, Леон, Леонель, Лука, Лукьян, Максимильян, Мартин, Натан, Никос, Северьян, Соломон, Эдвард, Эрик, Эрнест, Яков; среди девочек – Адриана, Айлин, Аксиния, Амайя, Арья, Аурика, Белла, Бэлла, Венеция, Данелия, Дания, Доминика, Есфирь, Каролина, Каталея, Милла , Милослава, Мина, Николина, Нинель, Пелагея, Робия, Стефания, Теона, Элика, Юна, Юта, Ярина», – говорится в сообщении.

Кстати, за первое полугодие 2021 года в Ижевске было зарегистрировано 3548 новорожденных, что на 48 меньше, чем за тот же период в 2020 году.

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