Имя почетного гражданина Матвеева присвоят кадетской школе в Ижевске

Фото: Амир Закиров

Кадетской школе Ижевска по просьбе ее директора присвоят имя почетного гражданина города, полковника Олега Матвеева. Как сообщает пресс-служба городской администрации, соответствующее постановление подписал городской глава Олег Бекмеметьев.

«Городская комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц поддержала эту инициативу», - говорится в сообщении.

СПРАВКА КП:

Олег Дмитриевич Матвеев – почетный гражданин Ижевска, кавалер трех орденов Мужества, полковник. Прошел путь от простого милиционера до командира мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике. Участвовал в контртеррористической операции в Чеченской Республике, неоднократно получал ранения во время служебных командировок на Северный Кавказ, проявляя мужество и героизм.

Работая в Управлении по борьбе с организованной преступностью, участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях и в мероприятиях по пресечению деятельности преступных группировок.

Участвовал в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в Ижевске. Уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи.

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