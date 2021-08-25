По лосю в Ижевске проехались два автомобиля

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
24 августа в Ижевске (район СХВ, напротив дома 2В на улице Выставочная) произошло ДТП с двойным наездом на дикое животное. Как сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии, около 17:00 43-летний водитель «Лады Ларгус» сбил лося. На этом мучения дикого зверя не закончились – сбила его и двигавшаяся навстречу «Skoda Yeti» с 41-летней женщиной за рулем.
Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Skoda Yeti» - 41-летняя женщина, получили травмы», - говорится в сообщении.
Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
Госавтоинспекция напоминает об особенностях поведения лосей: завидев опасность, они не убегают в лес, а выходят на дорогу перед автомобилем. Водителям стоит соблюдать осторожность и быть предельно сконцентрированными, особенно в местах действия предупреждающих о появлении диких животных дорожных знаков.
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