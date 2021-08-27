За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 228 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 27 августа в Удмуртии выявлено 228 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 49 детей до 14 лет и 24 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 16 смертей.

159 человек выздоровели, их выписали.

5 917 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 196 - в состоянии средней степени тяжести, 290 – в тяжелом состоянии.

Всего на 27 августа в Удмуртии зарегистрировано 45 663 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 37 294 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 526 смертей.

Вакцинировано 330 458 жителей Удмуртии. Из них 287 550 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 17 911 человек.

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