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Звезды27 августа 2021 7:03

Женщина, постиравшая белье в фонтане Ижевска, оказалась актрисой драмтеатра

Театр запустил фотопроект к спектаклю «Чудики»
Анастасия Захарова
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Актриса постирала белье в рамках своего образа. Фото: /vk.com/zlou18

Актриса постирала белье в рамках своего образа. Фото: /vk.com/zlou18

В Ижевске заметили женщину, которая стирает белье в круглом фонтане на Центральной площади. Пост об этом появился в группе «ВКонтакте» «Злой ижевчанин». Жители города было возмутились, но выяснилось, что это фотопроект Русского драматического театра перед премьерой. Под постом отписалась помощница директора учреждения Елена Ильина.

«Мы, конечно, не ожидали с коллегами такой популярности. Но это всего лишь фотопроект Русского драматического театра к премьере спектакля «Чудики», — рассказала Елена.

Кто из актрис будет играть эту роль и что это будет за героиня, не уточняется.

Суть проекта в том, что артисты фотографируются в образе по городу. Например, в группе Русского драматического театра «ВКонтакте» появились кадры с актером Николаем Ротовым, который играет деда Тимофея. Герой тратит половину своей пенсии на билеты в кино и обожает спорить об искусстве.

Кстати, представители театров рассказали, чего ждать от следующего сезона на радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+).

Женщина стирает белье в фонтане в Ижевске
Женщина, которая стирала белье в фонтане на Центральной площади, оказалась актрисой драмтеатра. А процесс стирки - часть нового фотопроекта, который готовят к спектаклю "Чудики". Источник: https://vk.com/zlou18

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