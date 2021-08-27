25 жителей Удмуртии заболели клещевым вирусным энцефалитом с начала сезона

Фото: архив КП

С начала текущего сезона в Удмуртии клещи присосались к 16 449 жителям, в том числе к 2 843 детям. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, для 25 человек встреча с клещом закончилась заболеванием вирусным энцефалитом (из них 4 ребенка), а 30 человек заболели клещевым боррелиозом (среди них один ребенок).

«Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в городах: Ижевске – 52,3% (8596 случаев), Воткинске – 6,3% (1031 случай), г.Глазове – 4,6% (759 случаев), г.Можге – 4% (661 случай) и районах: Можгинском – 3,4% (563 случая), Кезском – 2,5% (405 случаев), Игринском – 2,4% (401 случай), Увинском – 2,2% (357 случаев), Шарканском – 2% (330 случаев)», - говорится в сообщении.

На территории Ижевска клещи часто присасываются в рекреационных зонах и на кладбищах. Так, 109 случаев, из которых 38 – случаи с детьми, зафиксировано в парке Кирова. 56 жалоб на укус клеща поступило после посещения Кенского кладбища.

Отмечается, что по фактам нарушений при проведении акарицидных обработок и отсутствия своевременного контроля качества обработки было составлено более 20 административных протоколов на сумму более 50 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Никита Хайруллин из Ижевска принял участие в шоу «Новые танцы» на ТНТ

Как будут благоустраивать Ленинский район Ижевска