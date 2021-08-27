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Общество27 августа 2021 8:44

Как будут благоустраивать Ленинский район Ижевска

Обсудили в прямом эфире радио «КП-Ижевск
Источник:kp.ru
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Глава Ленинского района Рамиль Гайнуллин

Глава Ленинского района Рамиль Гайнуллин

В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» с главой администрации Ленинского района Рамилем Гайнуллиным и главным инженером службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Маратом Чемалтыновым обсудили инфраструктуру и благоустройство в самого большого района Ижевска.

Подробнее – в нашем подкасте.

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