Как будут благоустраивать Ленинский район Ижевска

Глава Ленинского района Рамиль Гайнуллин

В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» с главой администрации Ленинского района Рамилем Гайнуллиным и главным инженером службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Маратом Чемалтыновым обсудили инфраструктуру и благоустройство в самого большого района Ижевска.

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