Теплоходный маршрут «Волна здоровья» пройдет по Каме через Удмуртию

Фото: предоставлено организаторами

7 сентября около 8:00 в рамках благотворительной акции «Волна здоровья» (0+) в Сарапуле бросит якорь медицинский теплоход. В течение 5 часов дети и будущие мамы смогут пройти медобследование на высокотехнологичном диагностическом оборудовании из ведущих медицинских учреждений России, а также проконсультироваться со специалистами.

«Диагностируем здоровье населения и оказываем адресную помощь детям с врожденным пороком сердца, нарушениями зрения и слуха», - говорится на официальном сайте проекта. – «Маршруты проходили по рекам: Волга, Дон, Кама, Лена, Иртыш, Обь, Нева и Онежскому озеру. Теплоход побывал более чем в 40 городах 7-ми федеральных округов России. Специалисты провели: 250 научно-практических мероприятий, более 100 общественных мероприятий, на которых побывало более 1 млн участников».

В Сарапуле теплоход будет работать по следующему расписанию:

1. Пресс-конференция

2. Обследование детей

3. Обследование детей и женщин детородного возраста

4. Телемедицинские консультации

5. Презентация проекта «Пункт контроля здоровья»

6. Практикум «Первая помощь» МЧС

7. Пленарное заседание «Здоровый муниципалитет - здоровый регион»

8. Фестиваль «Сохрани свое здоровье»

9. Акция «10 000 шагов к жизни»

10. Проводы теплохода «Волна здоровья»

В 13:00 теплоход отчалит и отправится в Пермь по дальнейшему маршруту.

Организатор акции - Благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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